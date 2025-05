Tutti per la pace al Cristo di Maratea: ecco l’iniziativa

Uniti per la pace, associazioni, cittadini e turisti al Cristo di Maratea.

Questa sera, 21 maggio, si terrà alle ore 19.00 presso il Redentore, un flashmob simbolico per sensibilizzare sulla tragica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Maratea è promossa dal Centro Culturale José Mario Cernicchiaro in collaborazione con la Pro Loco di Maratea La Perla l’ARCI Mediterranea e il Forum delle Associazioni di Maratea che raccoglie le principali realtà associative del territorio.

Affermano gli organizzatori:

“Il flashmob nasce come un gesto silenzioso ma potente, per richiamare l’attenzione sulle vittime innocenti del conflitto in corso: donne, uomini e soprattutto bambini, travolti da una spirale di violenza che continua a seminare morte e distruzione”.

L’evento vedrà la partecipazione di cittadini, turisti e rappresentanti del mondo associativo locale.

Una grande iniziativa che non vuole costruirsi attorno alle parole, ma essere veicolo di significato attraverso la condivisione e il silenzio, espressioni eloquenti di quella ferita che solo assieme è possibile curare: la guerra.

Non sono previsti, infatti, discorsi ufficiali o manifestazioni rumorose: sarà il silenzio, accompagnato da gesti simbolici, a parlare.

Un momento collettivo per ricordare che la pace non è un’utopia, ma una responsabilità condivisa e che anche da una piccola città del Sud Italia può partire un segnale forte che possa arrivare al mondo.

Da Maratea un messaggio di pace che dal Cristo Redentore vuole sollevarsi sempre più, raggiungendo simbolicamente con un abbraccio i cuori di chi vive la tragica ferita della guerra e la sensibilità di chi potrà far veicolare questa invocazione di conciliazione.