Meteo Potenza, tempo stabile ma temperature in calo. Ecco le ultime previsioni

Una modesta perturbazione interessa la nostra regione, apportando generali condizioni di instabilità atmosferica, con piogge sparse e qualche breve rovescio.

Tuttavia, la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in alcuni momenti della settimana.

Qual è il tempo che ci attende su Potenza per i prossimi due giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 22 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 12°C.

Venerdì 23 Maggio, invece, previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.