Un appuntamento in provincia di Potenza per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Ecco quando

Un appuntamento in Basilicata per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente.

Dopodomani, Domenica 7 Giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi 5 Giugno, e nel percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 Giugno.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, coinvolgerà volontari, cittadini, amministrazioni comunali, associazioni e realtà del territorio in una serie di attività dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e alla sensibilizzazione sui danni provocati da uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati.

Per l’edizione 2026 il claim scelto è: “Il pianeta non è un portacenere”.

In Basilicata l’appuntamento è in programma Domenica 7 Giugno alle ore 10:00 a Lauria, con un cleanup dal ritrovo presso il Bivio Contrada Canicella.

Referente dell’evento sarà Antonella Ielpo.

I mozziconi rappresentano una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente.

Molti cittadini ignorano che i filtri delle sigarette non sono fatti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili.

Secondo le stime internazionali, ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi.

In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno e una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua.

Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche dannose per gli ecosistemi acquatici.

Dichiara Luigi Schifano, referente regionale Plastic Free Basilicata:

“Anche la Basilicata farà la propria parte in questa mobilitazione nazionale, portando sul territorio un messaggio semplice ma fondamentale: i mozziconi non possono essere considerati rifiuti di poco conto.

Ogni cicca abbandonata lungo una strada, in un’area verde o vicino a un corso d’acqua può trasformarsi in una minaccia per l’ambiente e per la biodiversità.

L’appuntamento di Lauria vuole essere un gesto concreto di cura del territorio, ma anche un’occasione per sensibilizzare cittadini e fumatori sull’importanza di comportamenti più responsabili”.

Dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus:

“Pochi minuti per fumare una sigaretta, più di dieci anni affinché ciò che ne resta scompaia dall’ambiente.

Dietro un gesto apparentemente banale si nasconde un danno silenzioso che resta nel tempo: contamina il suolo, raggiunge i tombini, arriva nei fiumi, finisce in mare ed entra nella catena alimentare, tornando poi sulle nostre tavole e nel nostro corpo sotto forma di micro e nanoplastiche.

Nel weekend del 6 e 7 Giugno porteremo in tutta Italia migliaia di volontari per dire che il pianeta non può essere trattato come un portacenere”.

Plastic Free sottolinea come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche la salute degli ecosistemi e degli oceani.

Attraverso tombini e reti fognarie, milioni di mozziconi raggiungono fiumi e mari, mettendo a rischio pesci, tartarughe, uccelli e biodiversità.

Le iniziative sono aperte a cittadini, famiglie, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali.

L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile scegliere l’evento più vicino e iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale.