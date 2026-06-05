Arisa canterà per Angela a Potenza, anche Ruoti risponde con un gesto concreto di vicinanza. I dettagli

Il Comune di Ruoti, in seguito alla commovente iniziativa annunciata dalla cantante lucana Arisa, che in occasione della cerimonia al Teatro Stabile di Potenza, dove le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ha annunciato il proprio impegno per una nobile causa: si esibirà gratuitamente in un concerto che si terrà prossimamente a Potenza per raccogliere fondi destinati alla terapia di Angela, una giovane ragazza di Avigliano affetta da paralisi cerebrale.

Un gesto di grande generosità e vicinanza al territorio da parte di un’artista che non ha esitato a mettere la propria voce e il proprio talento al servizio di chi ha bisogno.

L’Amministrazione Comunale di Ruoti, in segno di solidarietà, ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini navette gratuite per raggiungere il luogo del concerto, non appena saranno resi noti date, orari e modalità organizzative dell’evento.

Commenta l’amministrazione:

“Nel segno della solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra comunità, ci auguriamo che questo sia un primo contributo concreto a cui possano seguire altri, affinché la comunità possa unirsi compatta per sostenere famiglie che vivono situazioni di difficoltà e garantire la buona riuscita dell’evento in piena sicurezza”.