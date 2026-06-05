Lagopesole, successo per il concerto di fine anno: l’Orchestra Federico II di Svevia regala al pubblico un’esperienza indimenticabile. Ecco le foto

Una serata magica fatta di note, emozioni e grande partecipazione.

Nella gioiosa atmosfera del Parco giochi di Lagopesole con lo splendido Castello sullo sfondo, l’Orchestra “Federico II di Svevia” dell’Istituto Comprensivo “Silvio Spaventa Filippi” ha rinnovato il tradizionale appuntamento con il concerto di fine anno, regalando al pubblico presente un’esperienza indimenticabile.

L’evento di quest’anno, intitolato significativamente “The Greatest Hits”, non è stato una semplice rassegna di canzoni, ma un vero e proprio viaggio senza tempo nella storia della musica italiana e internazionale.

I giovani musicisti hanno guidato gli spettatori attraverso una collezione di pietre miliari della musica, brani che hanno ridefinito intere generazioni e che sono diventati la colonna sonora della vita di ognuno di noi.

Il programma della serata ha visto i ragazzi esibirsi in performance cariche di energia ed eleganza.

Ad aprire le danze è stato l’inconfondibile riff di Seven Nation Army dei White Stripes, seguito dalle sonorità epiche anni ’80 di The Final Countdown degli Europe. Spazio poi alla grande musica italiana con un emozionante medley dedicato a Vasco Rossi (comprendente Vita Spericolata, Sally, Ogni Volta e la mitica Albachiara) e con l’intramontabile melodia di Maledetta Primavera interpretata originariamente da Loretta Goggi.

La carica è tornata a salire con le note grintose di Eye of the Tiger dei Survivor, prima di fare un salto a Liverpool con un tributo ai Beatles attraverso quattro capolavori legati insieme: Yesterday, Let It Be, Ob-La-Di, Ob-La-Da e il travolgente finale di Hey Jude.

Non è mancato l’omaggio alla tradizione folk-rock italiana con Io Vagabondo dei Nomadi, a cui è seguito il potente messaggio di pace e solidarietà di We Are the World.

A chiudere la scaletta principale è stato un grandioso e teatrale medley dedicato alla leggenda dei Queen, che ha unito tracce leggendarie come Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody e l’immancabile inno alla rinascita We Are the Champions.

Oltre al repertorio pop-rock, la serata ha vissuto un momento di profondo spessore culturale e goliardico.

Gli alunni delle classi terze, preparati con cura dalla prof.ssa Vittoriana Di Grazia e Annachiara Griesi, si sono esibiti nel brano “Bache bene venies” tratto dai Carmina Burana.

A coronamento del percorso didattico dell’istituto, la serata è stata anche l’occasione per consegnare ufficialmente gli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno frequentato il corso di latino.

Come sottolineato dalla Dirigente scolastica la prof.ssa Rina Montanarella, sempre particolarmente sensibile verso questo tipo di iniziative, il successo della serata è stato il frutto di un grande lavoro di squadra.

Un plauso speciale va ai docenti di strumento musicale che hanno guidato i ragazzi con passione instancabile: la prof.ssa Nadia Colonnese (pianoforte), il prof. Arcangelo Di Lorenzo (sassofono), il prof. Fausto Picciani (percussioni) e il prof. Donato Zeccola (chitarra).

Tra scroscianti applausi, commozione e tanta energia, la serata si è conclusa con i ringraziamenti alle famiglie e al caloroso pubblico, augurando a tutti una buona estate sotto il segno della musica e della condivisione.

Ecco le foto.