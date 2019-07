Uomo perde la vita sulla spiaggia di Nova Siri

Una tragedia si è consumata questa mattina a Nova Siri.

Un uomo, pare un turista proveniente dalla provincia di Bari, si era addentrato in acqua con una canoa per pescare.

Secondo le primissime notizie e, per cause da chiarire, è rimasto impigliato in una corda, finendo in mare.

Pronto l’intervento del bagnino che, tuffandosi in acqua, ha recuperato l’uomo portandolo a riva.

Qui, gli è stato praticato per quasi un’ora il massaggio cardiaco (anche attraverso l’ausilio di un defibrillatore) ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Pare infatti che il bagnante sia stato colpito da un infarto.

Sul posto anche l’intervento dell’elisoccorso che, sfortunatamente, non ha potuto fare nulla per il turista già deceduto.