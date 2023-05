Veronica del potentino entra a far parte del grande equipaggio della Marina Militare! Complimenti

Ha preso il via nei giorni scorsi la prima edizione 2023 dell’esercitazione Mare Aperto, il principale ciclo addestrativo della Marina Militare, organizzato e condotto dal Comando in Capo della Squadra Navale, che vedrà impegnate forze e personale di 23 nazioni (12 Paesi NATO e 11 Partner), 41 unità navali tra navi e sommergibili, oltre ad aerei ed elicotteri dell’Aviazione Navale, reparti anfibi della Brigata Marina San Marco, incursori e subacquei del COMSUBIN, mezzi navali e aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l’aggiunta di mezzi e personale di Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

In totale circa 6.000 militari coinvolti unitamente a personale civile proveniente da diversi istituti universitari e centri di ricerca.

Proprio la variante a decollo corto e atterraggio verticale dell’F35 (la versione “B”), in dotazione alle Forze Aeree della Marina e all’Aeronautica, opererà da Nave Cavour, in stretta cooperazione con gli altri velivoli imbarcati e pienamente integrata nei cicli di volo giornalieri programmati dalla cellula di coordinamento delle operazioni aeree in mare, imbarcata sulla portaerei.

A bordo anche 8 lucani, tra cui anche la guardiamarina Veronica D’Andrea di Ruoti addetta alla comunicazione, il sottotenente di vascello Maria Chiara Savino di Lavello, e il luogotenente Michele Fiorentino di Rionero.

Afferma Veronica D’Andrea:

“Sono molto orgogliosa e fortemente onorata di far parte del grande equipaggio della Marina Militare, una Forza Armata che riveste un ruolo importantissimo nella difesa del nostro Paese per mare, per cielo e per terra.

Nello specifico mi occupo di comunicazione e presto servizio, in qualità di ufficiale della riserva selezionata, nell’ufficio stampa dell’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina Militare”.

Le Forze della Squadra Navale, che si eserciteranno fino al prossimo 6 maggio insieme a quelle dell’Alleanza Atlantica e di altre Marine partner, opereranno negli spazi marittimi compresi tra il Mar Adriatico, lo Ionio, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia e il Mar di Sardegna, includendo sia l’alto mare e le zone costiere che le porzioni di territorio circostante e i relativi spazi aerei sovrastanti.

Le forze in campo – sotto la guida degli staff delle diverse Divisioni Navali, della Brigata Marina San Marco e dei Comandi delle Componenti Specialistiche della Marina – si cimenteranno in simulazioni ad alto realismo:

lotta contro minacce convenzionali e asimmetriche;

raid su siti costieri d’interesse;

esercitazioni di sicurezza marittima;

controllo e bonifica dei fondali;

prevenzione e contrasto di traffici illeciti.

Nell’ambito dei compiti duali della Marina Militare, saranno condotte anche attività addestrative di tutela dell’ambiente marittimo e di soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali con la collaborazione di personale della Protezione Civile.

Il Sindaco, Franco Gentilesca, ha dichiarato:

“Il mio pensiero, e i miei complimenti, sono rivolti a tutti i lucani impegnati nell’esercitazione e in particolare a Veronica D’Andrea, donna intraprendente avviata alla carriera militare e che in passato ha svolto il ruolo di addetto stampa per il comune di Ruoti.

La Dott.ssa D’Andrea grazie alla sua spiccata capacità comunicativa, alla sua tenacia e al suo senso del dovere è riuscita a raggiungere un obiettivo molto ambito rendendo orgogliosa l’intera comunità ruotese”.a

