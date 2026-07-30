A Castelluccio Superiore trionfo di mountain bike, sport e territorio. I premiati

Successo a tutto tondo per la seconda edizione di Mtb Adventure Bosco Difesa, manifestazione che ha confermato come il connubio tra mountain bike e promozione territoriale sia più che mai realizzabile a Castelluccio Superiore.

L’organizzazione è stata curata dalla Valle Mercure Mtb Adventure, presieduta da Giuseppe Arleo.

La cornice dell’evento non poteva che essere il Bosco Difesa, un vero e proprio paradiso naturale situato tra i comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore a circa 800 metri di quota, celebre per i maestosi esemplari di Cerro (Quercus cerris) che lo rendono un luogo di straordinaria bellezza.

In questa suggestiva location, però, non è mancato l’agonismo profuso dagli atleti, che hanno animato le prove valide per il circuito regionale Lucus Ameni e per il circuito interregionale Challenge XCO Puglia: richiami che hanno attratto partecipanti da Calabria, Campania, Puglia, Marche e, ovviamente, dalla Basilicata.

Il percorso, con i suoi continui saliscendi, ha messo a dura prova la resistenza e le gambe dei partecipanti: un tracciato di 3,5 chilometri con un dislivello di 150 metri a giro, da ripetere più volte a seconda della categoria.

Unica eccezione, i giovani delle categorie esordienti e allievi, per i quali è stato disegnato un circuito ridotto di circa 2,9 chilometri e 110 metri di dislivello, per garantire loro un’esperienza stimolante.

Nelle categorie agonistiche obiettivo podio raggiunto per:

Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza), Stefano Perri (Team Bykers Viggiano) e Francesco Pantaleo (1D+ Un Dente In Piu’) tra gli esordienti primo anno uomini,

Anna Annoscia (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari) tra le esordienti primo anno donne,

Daniel Taddeo (Gioventu Granata), Andrea Tenuta (Abra Calabria) e Michael My (Leo Constructions) tra gli esordienti secondo anno uomini,

Ivan Diomede (1D+ Un Dente In Piu’), Daniel Bianchi (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) e Marco Santarsiero (Ciclo Team Valnoce) tra gli juniores uomini,

Sara Sicoli (Funny Bikers) tra le juniores donne,

Simone Adinolfi (Bike & Sport Team) e Antonio Lavieri (Loco Bikers), Celestino Tortorella (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini,

Cristiana Maria Rescigno (Petrucci Gauss) ed Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne,

Jennifer Maria Fosco (Puglia Challenge) e Aurora Immacolata Falabella (Asd Belvedere Ciclone) tra le under 23 donne.

Primati di categoria nelle fasce amatoriali:

per Feliciana Berardi (Grottaglie Bike) tra le donne master 2,

Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donne 6,

Gabriele Cristofaro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli elite sport,

Luigi Caso (Becycle Club – Lucky Team) tra i master 1,

Adriano Luciano (Becycle Club – Lucky Team) tra i master 2,

Danilo Maria Ferrara (Bike & Sport Team) tra i master 3,

Luca Nigro (Stregone Volante) tra i master 4,

Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto) tra i master 5,

Mario Fosco (Team Brakos) tra i master 6,

Giuseppe Nigro (Abra Calabria) tra i master 7,

Antonio Limonti (Ciclistica Castrovillari) tra i master 8.

A premiare gli atleti e a complimentarsi con loro in primis il vice sindaco di Castelluccio Superiore Agostino Padula affiancato da:

Giacomo Forastiero (consigliere provinciale FCI Potenza),

Nicola Perciante (direttore di organizzazione fuoristrada e anche referente della commissione giovanile FCI Basilicata),

Michele Lavieri (referente settore ciclocross FCI Basilicata),

Nicola Messuti (direttore di corsa e referente della commissione sicurezza-direttori di corsa FCI Basilicata).

Al termine delle premiazioni, non sono mancati i ringraziamenti di rito con un pensiero già rivolto al 2027, con le basi solide già gettate per fare della Mtb Adventure Bosco Difesa un appuntamento fisso nel calendario ciclistico lucano e un vero e proprio riferimento per il movimento della mountain bike anche oltre i confini regionali.