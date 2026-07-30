A Castelluccio Superiore trionfo di mountain bike, sport e territorio. I premiati

Successo a tutto tondo per la seconda edizione di Mtb Adventure Bosco Difesa, manifestazione che ha confermato come il connubio tra mountain bike e promozione territoriale sia più che mai realizzabile a Castelluccio Superiore.
L’organizzazione è stata curata dalla Valle Mercure Mtb Adventure, presieduta da Giuseppe Arleo.
La cornice dell’evento non poteva che essere il Bosco Difesa, un vero e proprio paradiso naturale situato tra i comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore a circa 800 metri di quota, celebre per i maestosi esemplari di Cerro (Quercus cerris) che lo rendono un luogo di straordinaria bellezza.
In questa suggestiva location, però, non è mancato l’agonismo profuso dagli atleti, che hanno animato le prove valide per il circuito regionale Lucus Ameni e per il circuito interregionale Challenge XCO Puglia: richiami che hanno attratto partecipanti da Calabria, Campania, Puglia, Marche e, ovviamente, dalla Basilicata.
Il percorso, con i suoi continui saliscendi, ha messo a dura prova la resistenza e le gambe dei partecipanti: un tracciato di 3,5 chilometri con un dislivello di 150 metri a giro, da ripetere più volte a seconda della categoria.
Unica eccezione, i giovani delle categorie esordienti e allievi, per i quali è stato disegnato un circuito ridotto di circa 2,9 chilometri e 110 metri di dislivello, per garantire loro un’esperienza stimolante.
Nelle categorie agonistiche obiettivo podio raggiunto per:
- Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza), Stefano Perri (Team Bykers Viggiano) e Francesco Pantaleo (1D+ Un Dente In Piu’) tra gli esordienti primo anno uomini,
- Anna Annoscia (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari) tra le esordienti primo anno donne,
- Daniel Taddeo (Gioventu Granata), Andrea Tenuta (Abra Calabria) e Michael My (Leo Constructions) tra gli esordienti secondo anno uomini,
- Ivan Diomede (1D+ Un Dente In Piu’), Daniel Bianchi (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) e Marco Santarsiero (Ciclo Team Valnoce) tra gli juniores uomini,
- Sara Sicoli (Funny Bikers) tra le juniores donne,
- Simone Adinolfi (Bike & Sport Team) e Antonio Lavieri (Loco Bikers), Celestino Tortorella (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini,
- Cristiana Maria Rescigno (Petrucci Gauss) ed Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne,
- Jennifer Maria Fosco (Puglia Challenge) e Aurora Immacolata Falabella (Asd Belvedere Ciclone) tra le under 23 donne.
Primati di categoria nelle fasce amatoriali:
- per Feliciana Berardi (Grottaglie Bike) tra le donne master 2,
- Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donne 6,
- Gabriele Cristofaro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli elite sport,
- Luigi Caso (Becycle Club – Lucky Team) tra i master 1,
- Adriano Luciano (Becycle Club – Lucky Team) tra i master 2,
- Danilo Maria Ferrara (Bike & Sport Team) tra i master 3,
- Luca Nigro (Stregone Volante) tra i master 4,
- Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto) tra i master 5,
- Mario Fosco (Team Brakos) tra i master 6,
- Giuseppe Nigro (Abra Calabria) tra i master 7,
- Antonio Limonti (Ciclistica Castrovillari) tra i master 8.
A premiare gli atleti e a complimentarsi con loro in primis il vice sindaco di Castelluccio Superiore Agostino Padula affiancato da:
- Giacomo Forastiero (consigliere provinciale FCI Potenza),
- Nicola Perciante (direttore di organizzazione fuoristrada e anche referente della commissione giovanile FCI Basilicata),
- Michele Lavieri (referente settore ciclocross FCI Basilicata),
- Nicola Messuti (direttore di corsa e referente della commissione sicurezza-direttori di corsa FCI Basilicata).
Al termine delle premiazioni, non sono mancati i ringraziamenti di rito con un pensiero già rivolto al 2027, con le basi solide già gettate per fare della Mtb Adventure Bosco Difesa un appuntamento fisso nel calendario ciclistico lucano e un vero e proprio riferimento per il movimento della mountain bike anche oltre i confini regionali.