Incidente a Potenza, poco fa, nei pressi di via della Tecnica.
Ancora da accertare le cause dell’accaduto.
Sul posto tempestivo l’intervento della Polizia.
Seguiranno aggiornamenti.
Incidente a Potenza, poco fa, nei pressi di via della Tecnica.
Ancora da accertare le cause dell’accaduto.
Sul posto tempestivo l’intervento della Polizia.
Seguiranno aggiornamenti.
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Il lavoro agile rappresenta una delle trasformazioni più significative del mercato del lavoro degli ultimi anni. Tuttavia, i dati dimostrano che questa evoluzione non ha…
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Incidente a Potenza, poco fa, nei pressi di via della Tecnica. Ancora da accertare le cause dell’accaduto. Sul posto tempestivo l’intervento della Polizia. Seguiranno aggiornamenti.
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La Giunta regionale, riunita oggi in seduta straordinaria, ha approvato la delibera che accerta la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza…
L’arpa non è soltanto uno strumento, per la nostra terra è storia, cuore, identità e una tradizione secolare che da generazioni attraversa confini e racconta…
E’ in corso un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche con progressivo aumento delle temperature. Dal 31 luglio, la progressiva e ulteriore rimonta di un promontorio…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FP Basilicata: “La firma della pre-intesa del Comparto Sanità 2025-2027 rappresenta un passaggio importante per migliaia di…
“Con la scomparsa del dottor Nicola Petruccelli la comunità di Senise perde un medico stimato, un amministratore appassionato e un uomo che ha dedicato una…