A Grumento Nova la 28esima Giornata regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata. Il programma

Domenica prossima, 23 novembre 2025, a partire dalle ore 10.00, nel Castello Sanseverino del Comune di Grumento Nova (PZ), sarà celebrata la XXVIII Giornata regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata.

Dopo l’apertura di un’area espositiva delle Pro Loco UNPLI Basilicata, l’importante evento vedrà, un momento dedicato di commemorazione, per le vittime del terremoto del 23 novembre 1980 che colpì la regione lucana, cui seguirà il convegno sul tema “In cammino verso i 40 anni di UNPLI Basilicata: le Pro Loco lucane, la forza delle nostre comunità”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Grumento Nova, il Comune e il Consiglio Regionale lucano, con il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata e dell’APT Basilicata ed è stata patrocinata dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza e dall’ANCI Basilicata.

Intenso il programma dei lavori che ospiterà i saluti istituzionali a cura del Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, del Presidente della Pro Loco, Mimmo Toscano e del Consigliere nazionale UNPLI Basilicata, Pierfranco De Marco, la relazione del Presidente dell’UNPLI Basilicata, Vito Sabia e numerosi interventi; tra gli altri quello di Luigi Barbati, presidente dell’UNPLI Campania e dei coordinatori regionali de “I Borghi più belli d’Italia”, dell’Associazione nazionale “Città del Vino” e dell’Associazione nazionale “Città dell’Olio”.

La giornata, impreziosita dalle performance artistiche delle musiciste dell’Associazione Arpa Viggianese, si distinguerà per il particolare valore simbolico: sarà, infatti, presentato al pubblico, il Logo ufficiale per il 40° Anniversario dell’UNPLI Basilicata e vi sarà, altresì, la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze alle Pro Loco UNPLI Basilicata.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina e all’Assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala.