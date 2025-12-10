A Potenza e provincia assemblee territoriali promosse dai gruppi del Partito Democratico e Basilicata Democratica. Il calendario degli appuntamenti

Partiranno giovedì 11 dicembre da Potenza le sette assemblee territoriali promosse dai gruppi del Partito Democratico e Basilicata Democratica e condivise con il Commissario regionale, senatore Manca.

Saranno un’occasione non solo per rendere conto del lavoro fatto da parte dei consiglieri regionali Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, ma anche un momento per migliorare proposte, raccogliere idee e suggerimenti.

Ecco quanto si evince da una nota:

“La Basilicata è in bilico; questa condizione merita un’altra direzione e un altro passo.

Se 60.000 lucane e lucani rinunciano alle cure, se la crisi industriale e il deficit di infrastrutture/mobilità hanno indici preoccupanti e se l’inverno demografico sarà ancora più gelido in Basilicata, ci si può cavare con aggiustamenti e consuetudini tacciate per novità e addirittura rivoluzionarie?

Ci sono vicende complesse che hanno radici profonde e altre invece no, come più volte abbiamo dimostrato con carte e numeri alla mano in Consiglio regionale.

Ma vi è un dato oggettivo: siamo a sei anni e mezzo, ormai verso i sette, di governo Bardi e del centrodestra.

La situazione è davvero problematica; necessiterebbe di una profondità di pensiero e visione, di un’efficienza di governo e di un’efficace azione. E invece si leggono comunicati dello “zero virgola”, come se fossimo in una condizione ordinaria.

Questa complessità merita una mobilitazione di energie e competenze civiche, di un confronto serrato e di una dialettica altra e alta da incanalare nell’unico strumento di programmazione sancito dallo Statuto regionale: il Piano Strategico Regionale. Un Piano che ha accumulato già un anno di ritardo.

Metteremo al centro soprattutto questa riflessione nel percorso di partecipazione che segue altre iniziative che, dall’inizio della legislatura, sono state promosse per mantenere costante il dialogo con le comunità nei territori.

Un percorso che, come anche il Commissario regionale ha annunciato, dovrà approdare a una conferenza programmatica.

Un progetto per la Basilicata del futuro non potrà che essere accompagnato da un soggetto politico – il PD – che dovrà ritrovare al più presto un suo equilibrio, una sua stabilità e un suo autonomo percorso territoriale.

Questo il calendario degli incontri:

11 dicembre 2025 a Potenza, Sala A del Consiglio regionale, ore 17.30;

12 dicembre 2025 a Villa d’Agri, Biblioteca comunale, ore 17.00;

12 dicembre 2025 a Roccanova, Sala consiliare, ore 19.00;

15 dicembre 2025 a Latronico, circolo del PD, ore 17.30;

17 dicembre 2025 a Matera, Hotel San Domenico, ore 17.30;

21 dicembre 2025 a Policoro, circolo del PD, ore 18.00;

22 dicembre 2025 a Melfi, circolo del PD, ore 18.00.

Lo comunicano i consiglieri regionali del Pd, Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, e di Bd, Piero Marrese.