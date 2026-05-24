Un potentino al centro della finanza: ecco la storia di Giuseppe

Digitando su Google “chi è il miglior esperto di materie prime in Italia” esce il suo nome.

Giuseppe Lauria, un lucano che ha creduto fortemente nella sua passione, trasformandola in professione.

Storico volontario in cure palliative che da 16 anni, dedica parte della sua vita presso il reparto di Cure Palliative “Hospice” dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

Dal contratto a tempo indeterminato il rischio di fare un salto nel vuoto pur di rincorrere il suo sogno era per davvero dietro l’angolo.

Ha creduto nelle sue potenzialità, tanto sacrificio e studio quotidiano che lo ha portato a diventare uno dei massimi esperti in Italia del mercato delle commodities.

“Ho creduto fortemente in questa mia passione, trasformandola in professione. Tenacia, perseveranza, dedizione. Questo è l’insegnamento che ho ricevuto in dono dal mio caro nonno materno, laureatosi in medicina nel secondo dopoguerra, un medico d’altri tempi che per cinquant’anni a Potenza, con tenacia, passione, dedizione ha curato migliaia e migliaia di pazienti”

Qui non siamo a Milano, città della finanza, di Piazza Affari, tuttavia con passione, tenacia, dedizione, studio e approfondimento quotidiano, Giuseppe è riuscito ad arrivare a Palazzo Mezzanotte, storica sede di Borsa Italiana, dove in diverse occasioni è ospite come relatore per il mercato delle commodities.

Il prossimo 5 giugno sarà nuovamente protagonista, insieme ad altri operatori di Borsa professionisti, in quel luogo fisico dove avveniva lo storico “mercato alle grida”, il cuore pulsante dove la Borsa Valori di Milano (istituita nel 1808) operava fino alla sua evoluzione elettronica.

All’apertura dei mercati finanziari Giuseppe Lauria effettuerà le operazioni di acquisto e vendita sul mercato delle commodities, motivando la sua operatività.

Da Potenza al cuore pulsante della finanza italiana ed internazionale, senza dimenticare la sua collaborazione con il CME Group (lo storico Chicago Mercantile Exchange) oggi la più grande borsa mondiale per la negoziazione di futures, opzioni, indici azionari, valute e commodities.

Innumerevoli i suoi approfondimenti sui principali canali finanziari italiani, molteplici le interviste caratterizzate non solo da aspetti tecnici ma da brillanti narrazioni, fattori geopolitici, storie, aneddoti tali da alimentare curiosità e spunti di riflessione anche in coloro i quali non conoscono gli elementi che influiscono sui prezzi delle materie prime.

Relatore anche quest’anno dei più importanti eventi e forum relativi ai mercati finanziari.

Dedizione, studio, passione, rappresentano la vera linfa vitale per la crescita professionale ed il raggiungimento di un sogno che anche dalla nostra città può essere raggiunto.