A Potenza la proiezione del docufilm “Dove piangono gli ulivi” per offrire uno spaccato della lotta e della resistenza del popolo palestinese. L’evento in programma

Il Comitato per la Pace di Potenza invita la cittadinanza tutta alla proiezione del docufilm “Where Olive Trees Weep – Dove piangono gli ulivi”, Mercoledì 10 Dicembre, a Potenza, presso il Piccolo Teatro CeSAM in Via Molise, 5 (Principe di Piemonte).

Diretto da Maurizio Benazzo e Zaya Benazzo, il documentario, girato nel 2022 in Cisgiordania, offre uno spaccato della lotta e della resistenza del popolo palestinese sotto l’occupazione israeliana ed esplora temi quali la perdita, il trauma e la perseveranza di un popolo in cerca di giustizia e libertà, attraverso le testimonianze, tra gli altri, della giornalista e terapeuta palestinese Ashira Darwish, l’attivista di base Ahed Tamimi, la giornalista israeliana Amira Hass, e il dottor Gabor Maté che racconta il suo lavoro di guarigione dai traumi su un gruppo di donne che sono state torturate nelle carceri israeliane.

Paesaggi antichi portano cicatrici profonde, testimoni della brutale realtà della confisca delle terre ancestrali, delle espulsioni, dell’imprigionamento, della demolizione delle case, della privazione dell’acqua e della negazione dei diritti umani fondamentali.

Attraverso il velo dell’oppressione, intravediamo la resistenza e le radici profonde che hanno accompagnato il popolo palestinese attraverso decenni di oscurità e vite distrutte.

Questo viaggio emotivo mette a nudo l’umanità degli oppressi, affrontando al contempo la domanda: cosa rende l’oppressore così spietatamente cieco alla propria crudeltà?

All’interno del Teatro sarà presente l’installazione artistica “PALESTINA” un abito/corpo/ bandiera di Stefania Pellegrini conosciuta ed apprezzata per i suoi lavori a tecnica Knit art. Sarà l’occasione per ribadire che non bisogna distogliere lo sguardo dalla Palestina, poiché a Gaza, come testimoniano quotidianamente gli operatori umanitari presenti sul campo, “la popolazione cerca di sopravvivere, ogni giorno, sotto le bombe che ancora cadono, nella fame, nel fango, al freddo, nella totale assenza di servizi e beni essenziali”, mentre in Cisgiordania l’esercito e i coloni, sempre più violenti e aggressivi, continuano ad ammazzare, a distruggere case, campi, uliveti, sparando anche su anziani e bambini: dal 7 Ottobre 2023 al 13 Novembre 2025, le forze di sicurezza e i coloni israeliani hanno ucciso almeno 1.017 palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Tra questi, 221 erano bambini.

L’evento è gratuito con libere sottoscrizioni il cui ricavato, al netto delle spese vive, sarà devoluto a “Gazzella Onlus”, associazione che da anni opera a Gaza e distribuisce acqua e cibo alla popolazione.

Ecco la locandina dell’evento.