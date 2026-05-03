A Vietri di Potenza una parata di Santi: si rinova il rito unico della processione di Sant’Anselmo. I dettagli

Oggi a Vietri di Potenza si è rinnovato uno dei momenti più intensi e identitari della comunità: la Festa di Sant’Anselmo Martire.

Una tradizione che, come ricorda il Sindaco Giordano:

“affonda le radici nel tempo e che continua a emozionare, anno dopo anno, tutta la nostra comunità.

Una processione unica e profondamente caratteristica, resa straordinaria dal fatto che, insieme al nostro Santo Patrono, vengono portate a spalla le statue di tutti gli altri Santi presenti a Vietri. Un segno potente di fede, appartenenza e unità.

È in giornate come questa che Vietri si ritrova davvero: anziani, giovani e persino bambini, tutti insieme, uniti dallo stesso spirito, impegnati con dedizione e orgoglio a rendere possibile l’uscita dalla Chiesa di decine di statue.

Un gesto collettivo che racconta chi siamo e quanto teniamo alle nostre tradizioni.

Abbiamo condiviso ancora una volta un momento profondamente emozionante, che rafforza il senso di comunità e rinnova il legame con le nostre radici.

Un sentito grazie al Comitato Sant’Anselmo Martire, a Don Salvatore, ai portatori, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e a tutta la comunità per l’impegno e la passione dimostrati.

Buona Festa di Sant’Anselmo Martire a tutta la Comunità di Vietri di Potenza!

Evviva Sant’Anselmo!”.