Sinner vince a Madrid. Un’impresa mai riuscita a nessuno: è il primo della storia!

Jannik Sinner da record: in finale a Madrid batte Alexander Zverev 6-1 6-2 in 57′ e 34”, e vince così il suo quinto Masters 1000 di fila, un’impresa mai riuscita a nessuna.
Da inizio novembre 2025 a oggi, Sinner ha infatti vinto il Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
Questo il commento di Sinner, subito dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid:
“Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria, è stato un altro torneo incredibile.
Dietro al mio record c’è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno.
Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso.
C’è un team ottimo alle mie spalle, si parla di me ma è giusto parlare anche di noi.
Oggi non è stata la tua giornata ma congratulazioni per il torneo. Adesso si va a Roma e Parigi, ti auguro il meglio”.
(In copertina: foto ANSA)