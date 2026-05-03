Potenza domina sul tatami: Acierno, Dolce, Spera e Faggella portano a casa medaglie d’oro e d’argento. Congratulazioni!

Il Centro Taekwondo Potenza si conferma protagonista assoluto al Campionato Interregionale Forme Taekwondo e Parataekwondo Basilicata 2026, disputato il 2 e 3 giugno, grazie a una partecipazione che ha visto brillare in modo straordinario entrambe le sue realtà: la sede principale di Potenza e la sede distaccata di Rapolla.

La sede di Potenza, cuore pulsante della società, ha messo in mostra talento, preparazione e spirito competitivo.

A guidare il gruppo è stato Acierno Salvatore, autore di una prestazione eccellente che gli ha regalato la medaglia d’oro.

Accanto a lui, si sono distinti Martina Dolce, Giuseppe Rocco Spera e Vincenza Faggella, capaci di conquistare tre importanti medaglie d’argento al termine di prove di alto livello tecnico.

Un risultato corale che testimonia la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra e la crescita costante degli atleti.

La sede di Rapolla, sempre più solida e competitiva, ha confermato il proprio valore con una prestazione di grande spessore.

Protagonista assoluto Samuele Lamorte, che con determinazione e precisione ha conquistato la medaglia d’oro, portando in alto i colori della sede distaccata e dimostrando come il progetto sportivo del centro sia vincente su tutto il territorio.

A rendere ancora più significativo il risultato complessivo è il prestigioso 3º posto nella classifica a squadre del Parataekwondo, un traguardo che sottolinea l’impegno della società verso uno sport inclusivo, capace di valorizzare ogni atleta e ogni percorso.

Dietro questi successi c’è il lavoro instancabile dello staff tecnico: il maestro e presidente Marco Del Cambio, guida della sede di Potenza, e il maestro Gino Di Carlo, punto di riferimento per la sede di Rapolla, entrambi protagonisti nella crescita sportiva e umana degli atleti. Fondamentale anche il contributo organizzativo della segretaria Ylenia Tortorelli, presenza preziosa e sempre efficiente.

Il risultato finale racconta molto più di un semplice medagliere: racconta una realtà unita, in cui Potenza e Rapolla rappresentano due anime della stessa squadra, entrambe decisive, entrambe vincenti. Un modello sportivo che continua a crescere e a portare in alto il nome del Centro Taekwondo Potenza.