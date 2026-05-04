Potenza “Città in Fiore 2026”: Solidarietà, natura e cultura nell’evento di chiusura a Piazza Matteotti

Si è conclusa la dodicesima edizione di “Città in Fiore”, la manifestazione, promossa dalla Pro loco di Potenza e che ha animato Piazza Matteotti e il centro storico della città.

Un’edizione ricca di appuntamenti che ha coinvolto la cittadinanza in un percorso di condivisione, natura, arte e riflessione.

“Questi tre giorni hanno dimostrato quanto la nostra comunità sia viva e desiderosa di ritrovarsi attorno a valori condivisi – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Potenza, Mario Trillo –. Siamo orgogliosi di aver promosso momenti di riflessione profonda e di aver visto una partecipazione così sentita. La memoria, l’arte e la cura del prossimo sono le fondamenta su cui continuare a costruire il futuro di Potenza”.

Il bilancio dell’evento è estremamente positivo e ha saputo unire la bellezza della natura con la cultura e il sociale. Nella giornata conclusiva di domenica, i laboratori “Semina i Fiori” e “La Primavera sul Balcone” – curati da Fiordilia, Vivai Di Chio Garden e Vivaio Olimpo Verde – hanno visto una grande partecipazione, coinvolgendo le famiglie nella cura del verde e nel riuso creativo.

Momenti di profonda intensità si sono tenuti presso la Galleria Civica, dove la comunità si è riunita nel ricordo di Antonio Barbalinardo, Antonietta Priore e Vincenzo Piro.

Durante l’incontro, il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore Roberto Falotico hanno sottolineato l’importanza di continuare a coltivare la bellezza come valore e risorsa strategica per il territorio.

A impreziosire il programma, anche la suggestiva sfilata del progetto “Si continua con un fiore…” curata dalla stilista Donata Claps, un momento che ha unito moda, sostenibilità e un forte messaggio di denuncia contro la violenza sulle donne.

La tre giorni si è infine conclusa in Piazza Matteotti con il coinvolgente evento di chiusura, che ha visto la partecipazione della cittadinanza accompagnata dalla musica e da un’atmosfera di festa e condivisione.

L’iniziativa si è distinta anche per il suo forte valore sociale, confermando il sostegno alle attività della Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale, attiva nella ricerca e nell’aiuto medico pediatrico.

La Pro Loco di Potenza ringrazia tutti i cittadini, le istituzioni e i collaboratori che hanno reso possibile questa tre giorni, trasformandola in una vera e propria festa della gentilezza.