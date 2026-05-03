Meteo: su Potenza clima piacevole e temperature oltre i 20°. Le previsioni

Primo weekend di maggio all’insegna del bel tempo su Molise, Basilicata e Puglia. Temperature in rialzo, con valori nelle medie stagionali.
Ad inizio settimana atteso un nuovo peggioramento ad iniziare dalla Campania con nuvolosità estesa e qualche precipitazione sparsa.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 4 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 9°C.
Martedì 5 Maggio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Schiarite la sera.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.