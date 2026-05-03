Passaporto alle Poste, ora si può fare in tutti gli uffici: costi e tempi

Sarà possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in tutti gli uffici di Poste Italiane.

Sono stati abilitati tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis.

A questi si aggiungono i 431 uffici nelle grandi città, a partire da Roma fino a Venezia e Cagliari.

La fase di sperimentazione, avviata in provincia di Bologna a marzo 2024, fa sapere quifinanza si estende ora su tutto il territorio nazionale.

Buoni risultati con oltre 206.000 passaporti rilasciati e 222.000 servizi offerti dal progetto Polis. Scopriamo quanto costa fare il passaporto alle Poste, quali documenti servono, chi può richiederlo e quali sono i tempi di rilascio.

In una nota di Poste è stato annunciato il superamento della fase sperimentale per il rilascio e il rinnovo dei passaporti elettronici tramite gli uffici postali.

Dalla provincia di Bologna del 2024 alla capillarità su tutto il territorio, con circa 7.500 uffici postali dove è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto.

Nella nota si legge:

Tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis sono stati abilitati.

A questi si uniscono i 431 uffici delle grandi città come:

Roma;

Milano;

Napoli;

Firenze;

Bologna;

Verona;

Venezia;

Cagliari.

Per richiedere il passaporto elettronico negli uffici postali bastano pochi accorgimenti. Bisogna infatti portare con sé:

una fototessera recente (non più di sei mesi) conforme alle normative ICAO;

il contrassegno telematico;

la ricevuta di pagamento;

la carta d’identità;

copia del documento d’identità;

in caso di rinnovo, la copia della denuncia di furto o smarrimento del vecchio passaporto;

il modulo di attestazione del domicilio.

Nel caso di richiesta per i minori, si aggiungono:

copia del documento d’identità dei genitori in corso di validità;

in caso di un genitore assente, l’eventuale atto di assenso;

l’eventuale certificazione di responsabilità genitoriale;

l’eventuale estratto dell’atto di nascita con evidenza del nome dei genitori, nel caso in cui gli stessi facciano richiesta per un minore appartenente a famiglia omogenitoriale.

Il passaporto elettronico può essere richiesto da tutti i cittadini italiani maggiorenni o dai genitori nel caso di minori.

Mentre non è disponibile per:

titolari di doppio passaporto;

richiedenti di un passaporto temporaneo;

iscritti all’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero;

beneficiari di esenzione per la rilevazione delle impronte e/o della firma;

richiedenti con vecchio passaporto rilasciato all’estero (ambasciata/consolato);

richiedenti per minore in caso di affido esclusivo determinato da un intervento del Giudice;

richiedenti per minore sottoposto a potestà tutoria;

richiedenti per minore senza documento di riconoscimento;

richiedenti per minore con doppia cittadinanza o genitori stranieri/apolidi;

richiedenti per minore in relazione a una potestà genitoriale determinata da un intervento del Giudice.

La spesa per il passaporto elettronico tramite ufficio postale è divisa in tre punti.

Il primo è il costo per la richiesta che è pari a 14,20 euro. A questo si aggiungono gli oneri previsti per il rilascio e l’eventuale consegna a domicilio.

Si aggiunge al costo il contrassegno telematico di 73,50 euro, che è acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie, e il pagamento del bollettino.

Questo è di 42,70 euro ed è possibile pagare direttamente il passaporto nella sezione “bollettino passaporto” della pagina dedicata ai pagamenti online del sito poste.it, ma anche dall’App Poste Italiane e presso i canali fisici e digitali dei prestatori di servizi di pagamento, come le tabaccherie o direttamente in ufficio postale.

Infine è possibile richiedere la spedizione a casa, che non è gratuita e ha un costo di 9,53 euro.

In breve:

14,20 euro per la richiesta;

73,50 euro per la marca da bollo;

42,70 euro di bollettino;

(eventuale) 9,53 euro per la spedizione a casa.

Il totale è di 130,40 euro per il passaporto elettronico, oppure 139,93 euro nel caso si voglia anche aggiungere la spedizione direttamente a casa.

Dopo aver prenotato il proprio appuntamento ed aver fatto richiesta presso lo sportello postale abilitato, il tempo di rilascio dipende da una serie di fattori.

In genere l’attesa è di circa sei settimane dalla data dell’appuntamento. In caso di urgenza, è possibile però ottenere il passaporto in tempi molto brevi, anche a distanza di pochi giorni. Si tratta di casi di comprovata urgenza, quindi per motivi di salute, studio o lavoro.