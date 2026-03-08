A Potenza screening gratuiti per la “Settimana mondiale del glaucoma”. I dettagli

“Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”.

È questo il claim che la Fondazione IAPB Italia ETS – Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – ha scelto per la “Settimana mondiale del glaucoma” che quest’anno si celebra tra l’8 e il 14 Marzo 2026.

Anche la sezione territoriale UICI di Potenza aderisce alla campagna con screening gratuiti over 40 che si realizzeranno Venerdì 13 Marzo dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30 a Piazza del Municipio nel Comune di Ruoti.

L’obiettivo della Settimana, istituita nel 2008 da World Glaucoma Association (WGA) e World Glaucoma Patient Association (WGPA), è quello di sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per questa patologia che costituisce una delle principali cause di cecità irreversibile.

In questa edizione IAPB Italia ETS e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ETS-APS realizzeranno attività di prevenzione in circa 80 città italiane con controlli oculistici gratuiti e momenti di divulgative.

Per info contattate sempre la sezione allo 0971-21866 o per e-mail all’indirizzo uicpz@uici.it

I controlli saranno effettuati in ordine di arrivo.