“Auguri a mediche, infermiere, operatrici socio-sanitarie, professioniste e lavoratrici: risorsa fondamentale per la sanità lucana”

Festa della Donna.

Scrive in proposito l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Nella Giornata internazionale della donna desidero rivolgere un augurio e un ringraziamento a tutte le donne.

Un pensiero speciale va alle donne che ogni giorno lavorano nel Servizio Sanitario Regionale: mediche, infermiere, operatrici socio-sanitarie, professioniste e lavoratrici che con competenza, dedizione e umanità si prendono cura delle persone e delle comunità.

Il loro impegno rappresenta una risorsa fondamentale per la sanità lucana e un esempio di professionalità e responsabilità al servizio del bene comune.

A tutte le donne va il mio augurio, con la consapevolezza che il riconoscimento del loro valore e del loro ruolo nella società deve tradursi ogni giorno in rispetto, pari opportunità e piena dignità”.