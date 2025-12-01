A Potenza un nuovo appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica. I dettagli

Martedì 9 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza in Via Don Minozzi, si terrà un nuovo appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica con la presentazione del volume “Dentro di te più di quanto immagini” del Prof. Domenico Basta, epidemiologo, nutrizionista e docente dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.

Il saggio, frutto di un’intensa attività di ricerca e di una costante opera di comunicazione scientifica, approfondisce il ruolo centrale del microbiota umano nella salute, nella prevenzione e nella medicina personalizzata.

Un tema oggi al centro del dibattito internazionale, affrontato dall’autore con rigore, chiarezza espositiva e attenzione verso un pubblico ampio e sensibile alle nuove frontiere della medicina.

L’evento, promosso dal Circolo Culturale Gocce d’Autore, rientra in un più ampio percorso nazionale di divulgazione che vede il Prof. Basta impegnato in incontri pubblici, scuole, università e istituzioni culturali su tutto il territorio italiano.

A dialogare con l’autore sarà la dott.ssa Eva Bonitatibus, Presidente del Circolo Culturale Gocce d’Autore, che guiderà un confronto sui contenuti del volume e sulle prospettive future della ricerca sul microbiota.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto, aperta alla cittadinanza, ai professionisti sanitari, agli studenti e a tutti gli interessati ai temi della salute e dell’innovazione scientifica.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.