A Ruoti un evento in onore di “Michele Carlucci, il maestro che amò la terra”. I dettagli

Un evento per onorare la memoria di un maestro che ha amato profondamente la sua terra.
Un’occasione speciale per le scuole e la comunità di Ruoti per riscoprire le radici, la storia locale e l’eredità culturale lasciata da Michele Carlucci.
Il 10 Novembre 2025 alle ore 10:00 presso il Centro Aggregazione C/da Faggeta RUOTI è in programma la mostra “Tra i solchi della memoria: Michele Carlucci e il suo archivio”.
Si tratta di un viaggio attraverso la vita, il vino, l’uomo e la storia con il progetto “La Vite, Il Vino, L’Uomo e la Storia” – Misura 19, sottomisura “Un altro modo di gestire e di possedere” GAL PERCORSI – PSR Basilicata 2014-2020
DRAMMATIZZAZIONE “Michele Carlucci, il maestro che amò la terra”.
- Una performance emozionante a cura degli alunni della scuola primaria RIFLESSIONI su Michele Carlucci.
- Approfondimenti e testimonianze a cura degli alunni della scuola secondaria di primo grado
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Michele Carlucci.
Scrive l’amministrazione comunale:
“Vi aspettiamo numerosi!”.