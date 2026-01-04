ULTIME NEWS

A Sant’Angelo Le Fratte vivo ancora il ricordo di Pacella, Sindaco per 18 anni. Importante iniziativa in suo onore

4 Gennaio 2026

L’Associazione Le Radici della Libertà di Sant’Angelo Le Fratte, venerdì 9 Gennaio 2026, ore 17:00 presso la sala cinema comunale, in occasione del 20° anniversario della scomparsa di Salvatore Pacella, Sindaco per 18 anni.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza un pubblico incontro per ricordarne la figura.

Ad aprire l’incontro i saluti del Sindaco, Vincenzo Ostuni.

Intervengono:

  • Pacella Michele, Rosalba Marchese.

Previsti interventi del pubblico.

Le conclusioni sono affidate all’onorevole Peppino Molinari.

Di seguito la locandina con i dettagli.