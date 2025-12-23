ULTIME NEWS

A Tito melodie dal Presepe: ecco l’evento speciale che unisce musica, arte e tradizione natalizia

23 Dicembre 2025

A Tito, Venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19:30, presso Convento S. Antonio di Padova, si terrà un evento speciale che unisce musica, arte e tradizione natalizia nella suggestiva cornice del Presepe Monumentale.

Il Programma.

Concerto e meditazione con:

– Roberta Giannini – mezzosoprano

– Lorenza Maio – violino

– Umberto Sileo – pianoforte/fisarmonica

– Nicola Papa – percussioni

Il maestro presepista Dino Gallicchio racconterà l’arte del presepe e realizzerà particolari dal vivo.

INGRESSO LIBERO.