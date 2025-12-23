A Tito melodie dal Presepe: ecco l’evento speciale che unisce musica, arte e tradizione natalizia

A Tito, Venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19:30, presso Convento S. Antonio di Padova, si terrà un evento speciale che unisce musica, arte e tradizione natalizia nella suggestiva cornice del Presepe Monumentale.
Il Programma.
Concerto e meditazione con:
– Roberta Giannini – mezzosoprano
– Lorenza Maio – violino
– Umberto Sileo – pianoforte/fisarmonica
– Nicola Papa – percussioni
Il maestro presepista Dino Gallicchio racconterà l’arte del presepe e realizzerà particolari dal vivo.
INGRESSO LIBERO.