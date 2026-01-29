“Ad Avigliano e Ruoti un momento prezioso di ascolto e confronto”. Ecco i dettagli

“Nell’ultimo mese ho attraversato la Basilicata per incontrare iscritti, amministratrici e amministratori, cittadine e cittadini che vogliono contribuire al futuro e al cambiamento della nostra regione“.

Così il consigliere regionale del Pd, Piero Marrese, che scrive:

“Le assemblee territoriali del nostro partito sono un momento prezioso di ascolto e confronto, ma anche l’occasione per raccontare il lavoro che come consiglieri regionali stiamo portando avanti in regione: un’opposizione sui temi, forte, ma sempre accompagnata da proposte concrete.

Fare politica per noi significa stare dalla parte delle persone, lavorare ogni giorno per organizzare un’alternativa credibile, fatta di impegno sui territori, attenzione ai bisogni reali e visione per una Basilicata più giusta, più equa e più vicina alle comunità.

Gli incontri di Salandra, Avigliano, Montescaglioso e Ruoti sono stati dei momenti importanti di partecipazione democratica e di proposta.

Continuiamo questo percorso insieme, perché il rinnovamento nasce dal dialogo e dal coinvolgimento di tutti”.