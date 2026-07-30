Ad Avigliano Uccio De Santis. Ecco quando

La 𝟯𝟬ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 della Sagra del Baccalà – Avigliano si apre con un ospite amatissimo dal pubblico: Uccio De Santis, protagonista di una serata all’insegna del divertimento, della comicità e della leggerezza.

Ad annunciarlo il Sindaco, Giuseppe Mecca, che scrive:

“Uno degli artisti più apprezzati del panorama comico del Sud Italia arriverà ad Avigliano per inaugurare un’edizione speciale della manifestazione che, da trent’anni, celebra gusto, tradizione e identità.

E questo sarà solo l’inizio di tre giorni ricchi di spettacoli, sapori, musica e tante sorprese.

𝗜𝗹 𝟮𝟭 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲’ 𝗮𝗱 𝗔𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼… 𝘃𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.