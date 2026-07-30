Il Grande teatro per i grandi e piccoli a Rotonda: gli appuntamenti

Prende il via domani, giovedì 31 luglio, alle ore 18.30, al CineTeatro Comunale Selene di Rotonda, “Sentieri di Favole”, la rassegna teatrale estiva dedicata a bambini e famiglie, inserita nel programma di “Sentieri del Benessere”.
L’iniziativa porta nel cuore del Pollino due spettacoli pensati per avvicinare il pubblico più giovane al teatro attraverso fiabe, racconti popolari, musica e memoria, arricchendo l’offerta culturale estiva del territorio.
Ad aprire il cartellone sarà “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”, produzione di IAC Centro Arti Integrate di Matera liberamente ispirata alla fiaba di Pollicino.
Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio tra boschi, personaggi fantastici e prove da affrontare insieme, intrecciando immaginazione, natura e racconti popolari.
Il secondo appuntamento è in programma domenica 17 agosto, alle ore 18.30, nella Villetta Comunale, con “Bestiario”, spettacolo dedicato alle favole e alla tradizione popolare, tra teatro, musica, dialetto e memoria.
“Sentieri di Favole” amplia il programma di iniziative di “Sentieri del Benessere”, il progetto sostenuto dalla Regione Basilicata che coinvolge i Comuni di Rotonda, Latronico, Nova Siri, Chiaromonte e San Severino Lucano per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla rigenerazione urbana, sulla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, mettendo in relazione le aree interne del Pollino con la costa ionica.
Di seguito le locandine con i dettagli.