Potenza, in provincia arriva Francesco Gabbani!

Rionero si prepara ad accogliere Francesco Gabbani in occasione della Festa Patronale.

L’appuntamento è fissato per il 10 agosto 2026.

L’evento si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti patronali e porta a Rionero uno dei nomi più noti della musica italiana contemporanea.

Cantautore, polistrumentista e autore, Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre 1982 e ha iniziato il suo percorso musicale in giovane età, anche grazie a un ambiente familiare legato al mondo degli strumenti musicali.

La sua carriera è decollata con il progetto Trikobalto, con cui ha pubblicato due album, prima di intraprendere nel 2010 la strada da solista. Nel 2016 ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con “Amen”, conquistando anche i premi della Critica Mia Martini e Sergio Bardotti. L’anno successivo è tornato sul palco dell’Ariston tra i Big con “Occidentali’s Karma”, brano con cui ha ottenuto la vittoria nella 67ª edizione del Festival di Sanremo, diventando il primo artista a vincere consecutivamente nelle due principali categorie della manifestazione.

Nel corso della sua carriera Gabbani ha pubblicato diversi album di successo, tra cui “Eternamente ora”, “Magellano”, “Viceversa” e “Volevamo solo essere felici”, consolidando il suo profilo di autore capace di unire immediatezza pop e scrittura personale. Nel 2020 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con “Viceversa”, classificandosi al secondo posto.

La Festa Patronale 2026 rappresenta un momento centrale per la comunità di Rionero in Vulture, che si appresta a vivere una nuova edizione dei tradizionali festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmelo.