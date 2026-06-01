Donato della provincia di Potenza ad “Affari Tuoi” su Rai 1: ecco com’è andata

Al gioco televisivo AFFARI TUOI, in onda su RaiUno dopo il telegiornale, per la Basilicata ha partecipato il nostro concittadino Donato Massari di Lavello.
Il concorrente si è fatto notare e amare dal pubblico fin dal suo esordio per la sua travolgente simpatia.
Un percorso intenso e ricco di colpi di scena ha condotto il concorrente a metà partita con quattro pacchi rossi ancora in gioco: 100mila, 200mila e 10mila euro e 15mila.
Dopo una serie di aperture decisive, Donato non ha accettato il cambio proposto dal “dottore”.
La partita ha visto perdere il nostro concittadino il premio da 15mila euro.
Alla proposta di un nuovo cambio il concorrente ha accettato prendendo il pacco 9 e lasciando il 19.
Nel 19, scelto nel tiro seguente, c’erano 200mila euro.
Al cambio – offerta è stata scelta l’offerta: il dottore ha proposto 10.000 Euro.
Donato ha accettato l’offerta e torna a casa con 10.000 Euro.
La partita si è così conclusa tra applausi e sorrisi, regalando alla Basilicata un’altra bella pagina televisiva.
Complimenti!