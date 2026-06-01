Potenza dà voce a 21 donne afghane che lottano per la loro sopravvivenza. L’evento

Lunedì 1° giugno 2026, alle ore 17:30, la Villa del Prefetto della Provincia di Potenza ospiterà l’evento culturale e istituzionale che si inserisce nel fitto cartellone di iniziative “Le Madri della Costituzione. Radici di Parità” promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza d’intesa con la Prefettura e la Provincia e che ha visto la diretta collaborazione della Crpo prima con un evento al Salone del Libro di Torino con la partecipazione dell’Orchestra Maldestra e oggi pomeriggio con la presentazione del libro “Donne. Resistenza. Libertà. Storie di ventuno afghane in lotta per la vita”, l’ultima opera della giornalista e scrittrice Angela Iantosca.

Sottolinea la presidente della CRPO, Vittoria Rotunno:

“L’evento, che prevede l’incontro diretto con l’autrice, nasce da una sinergia istituzionale volta a promuovere la cultura dei diritti e della parità di genere.

Il dibattito, ricco di spunti di riflessione attuali e storici sul ruolo della donna nella resistenza e nella conquista dei diritti fondamentali, vedrà gli interventi di Vittoria Rotunno, Presidente CRPO Basilicata, Ausilia Greco, Licia Viggiani, commissarie CRPO”.

Sottolinea la Presidente della CRPO:

“Il volume di Angela Iantosca offre una potente testimonianza corale, dando voce a ventuno donne afghane che lottano per la propria sopravvivenza, dignità e libertà.

Un ideale ponte valoriale che si collega alle ‘radici di parità’ piantate dalle Madri Costituenti italiane, ricordando come i diritti non vadano mai dati per scontati”.

Di seguito la locandina con i dettagli.