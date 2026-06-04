Corleto Perticara, si insedia il Consiglio comunale: il sindaco presenta la Giunta e le linee programmatiche

Si è insediato ufficialmente ieri pomeriggio il nuovo Consiglio comunale di Corleto Perticara.

Il Sindaco Ilenia Magaldi ha tracciato le linee guida del mandato amministrativo basate su inclusione, collaborazione istituzionale e una visione a lungo termine per il futuro del territorio.

Ha spiegato Magaldi:

“Oggi non è soltanto il giorno del nostro primo Consiglio Comunale.

Oggi è il giorno in cui un mandato popolare si trasforma in responsabilità istituzionale. Da questo momento il sindaco è il sindaco di tutti, senza distinzioni, senza appartenenze, senza divisioni”.

Un passaggio significativo è stato dedicato ai ringraziamenti istituzionali rivolti alla precedente Amministrazione comunale e al sindaco uscente Mario Montano per il lavoro svolto, alla Segretaria comunale per il prezioso e costante supporto tecnico e a tutti i dipendenti dell’Ente, definiti il cuore operativo per il corretto funzionamento dei servizi ai cittadini.

Il sindaco ha annunciato l’assegnazione di deleghe non operative, di ricerca e sviluppo anche ai candidati della lista ‘Corleto Futura’ non risultati eletti in assise:

“Una scelta che nasce da una convinzione profonda: il valore di una persona non si misura esclusivamente dal numero di preferenze, ma dalla disponibilità a mettersi al servizio della propria comunità.

L’inclusione non può essere soltanto una parola. Deve essere un metodo di lavoro”, ha ribadito Magaldi, esortando maggioranza e minoranza a lavorare con umiltà, equilibrio e spirito di squadra, ponendo un accento forte sul ruolo delle opposizioni, definite “una componente democratica essenziale nella condivisione di un obiettivo superiore: il bene della comunità.

Abbiamo davanti sfide importanti ed alcune saranno complesse. Non prometto che sarà facile, ma prometto che affronteremo ogni difficoltà con serietà, trasparenza e massimo impegno.

Da questa sera non inizia il lavoro di una maggioranza, inizia il lavoro di un’intera comunità che guarda al futuro”, ha concluso Magaldi, augurando buon lavoro a tutto il Consiglio comunale.

GIUNTA COMUNALE

Ilenia Magaldi, Sindaco, che trattiene tutte le deleghe non assegnate

Bartolomeo Nicola, assessore con delega alle “Politiche di Bilancio e al Patrimonio” al quale viene attribuito anche l’incarico di Vicesindaco

Potenza Rocco, assessore con delega alle “Politiche di Sicurezza e Risorse umane”

CONSIGLIERI ELETTI

Logiodice Christian, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche attive per la promozione dell’associazionismo e della cultura”

Calandriello Egidio, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche giovanili e per la diffusione dello sport”

Baione Giambattista, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche per l’agricoltura, lo sviluppo e il recupero di periferie e foreste”

Ambrosio Alfonso, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche attive per il lavoro, l’artigianato e il commercio” il quale è nominato contestualmente capogruppo di Maggioranza

Logiodice Paride, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche attive per l’istruzione, la famiglia e le politiche sociali”

CANDIDATI CONSIGLIERI NON ELETTI

Demma Giuseppina, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche per il volontariato, la cittadinanza attiva e la terza età”

Montano Laura, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche per le pari opportunità e partecipazione civica”

Sarli Christian, delega in materia di “Promozione e organizzazione di iniziative per l’attuazione di politiche per le relazioni esterne e la cooperazione territoriale”