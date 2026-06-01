Memoria e futuro: Chiaromonte ricorda il professor Carlo Calza. Oltre 70 studenti protagonisti

Grande partecipazione ed emozioni autentiche per la seconda edizione del Premio Carlo Calza, organizzata dall’associazione Polis per Chiaromonte per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

La manifestazione, condotta con professionalità e sensibilità dalla giornalista Paola Saluzzi (lucana di origini), ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e di un pubblico attento e coinvolto.

A portare il proprio saluto sono stati l’assessore comunale Gianpio Arcomano, il prefetto Maria Teresa Sempreviva e l’onorevole Gianni Pittella, che hanno sottolineato il valore culturale e formativo dell’iniziativa e l’importanza di investire sulle nuove generazioni.

Particolarmente toccanti i momenti dedicati al ricordo del professor Carlo Calza, attraverso testimonianze e interventi che ne hanno evidenziato l’impegno umano, educativo e civile.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti della scuola secondaria di Chiaromonte.

Oltre 70 ragazzi, coordinati dalla professoressa Alagia, hanno partecipato con entusiasmo al concorso, confermando il forte coinvolgimento del mondo scolastico.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati premi destinati a tre diverse categorie di giovani, per un valore complessivo di 1.500 euro.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente “Not Only Words”, il nuovo progetto promosso da Polis per Chiaromonte. Si tratta di una piattaforma digitale di informazione e approfondimento che avrà l’obiettivo di raccontare il territorio, valorizzarne le eccellenze e dare spazio alle tematiche di interesse della comunità locale.

La seconda edizione del Premio Carlo Calza si chiude così con un bilancio particolarmente positivo, confermando la capacità dell’iniziativa di unire memoria, cultura, partecipazione e attenzione verso il futuro delle giovani generazioni.