Trasporto gratuito per gli studenti lucani: queste le ultime notizie

“Noto che ancora oggi in Commissione è stata oggetto di discussione la norma sul trasporto gratuito per le studentesse e gli studenti.

Quando le cose sono sta già decise, è necessario fare e non sovrapporre leggi a leggi per provare a mettere una bandierina.

Ricordo che analoga cosa è accaduto per il FUAL, Fondo Unico Autonomie Locali, a cui è stata sovrapposta una norma.

Ma siamo ai ancora ai fichi secchi.”

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Possiamo esprimere soddisfazione per il sostegno, di fatto, che il collega Picerno offre ad una battaglia avviata, come riscontrabile, da inizio legislatura.

Una battaglia non di parte ma concreta.

Segnaliamo come su nostra proposta si sia aperto un varco normativo in assestamento di bilancio (300.000 euro) per il quale abbiamo anche sollecitato l’attuazione che doveva avvenire attraverso delibera di Giunta”.

Sottolinea Lacorazza:

“E crediamo non sia sfuggito che sempre su nostra proposta il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno sul trasporto pubblico gratuito, urbano ed extraurbano, per gli studenti residenti in Basilicata.

Con l’atto abbiamo impegnato il Governo regionale ad individuare le risorse finanziarie necessarie ad attuare politiche strutturali orientate alla gratuità del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per gli studenti residenti in Basilicata tra gli 11 e i 26 anni, quale misura concreta di equità sociale e territoriale.

Occorre procedere speditamente in una direzione già pronta per consentire a studenti e famiglie di alleggerire i propri costi, senza introdurre ulteriori appesantimenti burocratici o normativi che invece rischiano di rallentare decisioni e processi già definiti.”