Convitti della Basilicata: “trovate le risorse necessarie per garantire la continuità di questi servizi fondamentali”. I dettagli

“Abbiamo mantenuto l’impegno assunto nei confronti dei convitti della Basilicata, reperendo le risorse necessarie e procedendo alla liquidazione dei contributi regionali destinati agli istituti scolastici con convitto annesso”.

Lo afferma l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo, annunciando il pagamento di 400 mila euro a favore delle strutture convittuali lucane.

Sottolinea Cupparo:

“Nei mesi scorsi avevamo assunto un preciso impegno con i dirigenti scolastici, con le famiglie e con gli studenti: trovare le risorse necessarie per garantire la continuità di un servizio fondamentale per il diritto allo studio.

Oggi possiamo dire di aver rispettato quella promessa, assicurando ai convitti il sostegno economico previsto dalla normativa regionale”.

L’intervento, disposto ai sensi della Legge regionale N. 50/2018, consente di concorrere alle spese di funzionamento e gestione sostenute dagli istituti scolastici che erogano servizi di convittualità e semiconvittualità, realtà particolarmente importanti per gli studenti provenienti dalle aree interne e dai territori più distanti dai principali poli scolastici.

“Si tratta di un risultato che conferma l’attenzione della Regione Basilicata verso il mondo della scuola e verso tutte quelle strutture che garantiscono pari opportunità di accesso all’istruzione.

I convitti rappresentano un presidio educativo, sociale e formativo indispensabile per tante famiglie lucane e meritano di essere sostenuti con atti concreti e non soltanto con dichiarazioni di principio”.

L’Assessore evidenzia inoltre che il reperimento delle risorse è stato possibile grazie a un lavoro amministrativo e finanziario che ha consentito di dare una risposta attesa da tempo.

“Quando abbiamo assunto questo impegno sapevamo quanto fosse importante per le scuole interessate.

Oggi il pagamento dei contributi dimostra che la Regione è vicina alle esigenze del territorio e mantiene gli impegni presi”.