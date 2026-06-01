Potenza, condotta cede in più punti a poche ore di distanza dall’avvio della storica Parata dei Turchi: l’intervento di Acquedotto lucano

Acquedotto Lucano comunica di aver realizzato e completato, nella mattinata del 29 Maggio, un complesso intervento di ripristino della funzionalità della rete idrica cittadina di Potenza, in particolare all’altezza di Viale Dante, dove una condotta ha ceduto in più punti a poche ore di distanza dall’avvio della storica Parata dei Turchi.
Sin dalle prime ore del mattino, dunque, tutti gli sforzi dei tecnici e degli operatori del Gestore idrico si sono concentrati sulle operazioni del caso per preservare il percorso della sfilata ed evitare ogni possibile disagio ai cittadini in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono.
Grazie al lavoro straordinario messo in campo dai dipendenti di Acquedotto Lucano, nell’ennesimo episodio che ha visto la loro professionalità misurarsi con la vetustà delle reti affidate in gestione alla utility lucana, è stato preservato il momento di festa, tutelando gli operatori economici coinvolti nelle manifestazioni.
In tale occasione, il personale di Acquedotto ha concorso anche alle prime operazioni di ripristino del manto stradale.
Espressioni di apprezzamento e ringraziamento vengono formulate al personale da parte del vertice di Acquedotto Lucano.
In particolare, secondo il D.G. Cerciello Renna “con l’intervento in Viale Dante, la nuova macchina organizzativa ha superato brillantemente un altro stress test di grande impatto sociale.
Stavolta però sento di evidenziare il fattore che ha fatto davvero la differenza: il forte senso di comunità dei miei colleghi che operano sul territorio”, conclude il D.G Renna.
Ecco le foto dell’intervento effettuato.