Potenza, incidente in provincia! Eliambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

Momenti di paura sulla SS 598, nel territorio di San Brancato di Sant’Arcangelo, dove un incidente stradale ha coinvolto due auto e quattro persone.

Tra i passeggeri c’era anche una famiglia: con loro viaggiavano il padre, la madre in stato di gravidanza e il figlio.

Nell’altra vettura si trovava una sola persona, poi accompagnata per accertamenti alla guardia medica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

I soccorsi sono arrivati rapidamente nell’area dello scontro, sia con un’ambulanza sia con un’eliambulanza atterrata a pochi passi dal luogo dell’incidente.

I componenti della famiglia sono stati subito presi in carico dal personale sanitario, che ha verificato le loro condizioni.