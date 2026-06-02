Concorsi in scadenza a giugno, 1.351 posti tra Agenzia delle Entrate e Aziende Ospedaliere

Questo mese di giugno appena iniziato si rivela ricco di scadenze importanti per chi vuole entrare nella Pubblica amministrazione, in particolar modo nel settore sanitario.

Tra Agenzia delle Entrate, aziende sanitarie regionali e bandi ospedalieri, le selezioni aperte in queste settimane mettono a disposizione oltre 1.200 posti a tempo indeterminato destinati sia a diplomati sia a laureati.

Tra i concorsi più attesi del mese, fa sapere quifinanza, c’è sicuramente quello bandito dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 662 assistenti gestionali a tempo indeterminato.

La selezione è rivolta principalmente ai candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I posti sono distribuiti in numerose regioni italiane, tra cui Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Le sedi con il numero più alto di assunzioni risultano Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna.

La procedura selettiva prevede una prova scritta con quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo, pubblico impiego, informatica e lingua inglese.

Le domande devono essere presentate online tramite il portale inPa entro le ore 23:59 del 17 giugno.

In due Regioni settentrionali, due grandi Aziende Sanitarie reclutano 316 infermieri, da distribuire nelle diverse sedi locali. Le nuove risorse saranno inserite nell’organico degli ospedali piemontesi e friulani.

Scade il 4 giugno il termine per candidarsi al concorso indetto dall’Arcs Friuli Venezia Giulia, mentre c’è tempo fino all’11 giugno per gli interessati al bando dell’Azienda Zero Piemonte.

Nel cuore dell’Italia è invece aperto il concorso della Asl di Rieti per l’assunzione complessiva di 75 figure sanitarie a tempo pieno e indeterminato presso il nuovo ospedale di Amatrice, cittadina ai piedi dell’Appennino centrale e nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, che è stata letteralmente rasa al suolo da un terremoto nel 2016.

Nel dettaglio, il bando prevede 49 posti per infermieri e 26 per operatori socio-sanitari. Anche in questo caso le candidature devono essere inviate online entro l’11 giugno 2026.

Anche gli ospedali di Milano di Santi Paolo e Carlo hanno indetto un bando pubblico per l’assunzione di 75 figure afferenti all’ambito sanitario.

Nello specifico, i posti saranno così suddivisi:

50 infermieri;

25 tecnici sanitari di radiologia medica.

Le candidature devono essere inviate online entro la scadenza fissata alle ore 23:59 del 18 giugno.

Anche in Sud Italia si profila una buona opportunità per chi è in possesso di una laurea in infermieristica.

Scade il 25 giugno il termine per candidarsi al corso-concorso unico regionale indetto dall’Asm di Matera e dall’Asp di Potenza per la copertura complessiva di oltre 200 posti a tempo indeterminato nel profilo di Infermiere di Famiglia o Comunità.

La procedura prevede una prima fase per l’ammissione di 500 candidati a un corso di formazione regionale di 220 ore, al termine del quale si accederà alla seconda fase, volta a selezionare 263 unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Considerando i principali concorsi pubblici in scadenza nel mese di giugno, il totale dei posti disponibili supera il migliaio di unità.

Solo i bandi di Agenzia delle Entrate, Arcs Udine, Azienda Zero Piemonte, Asl Rieti, Asst Santi Paolo e Carlo e le Aziende ospedaliere della Regione Basilicata arrivano infatti a 1.351 assunzioni complessive, cui si aggiungono ulteriori opportunità aperte nelle aziende sanitarie regionali italiane.

Per molti candidati queste selezioni rappresentano una concreta occasione di stabilità professionale, soprattutto nei settori amministrativo e sanitario, dove il turnover resta elevato e le amministrazioni pubbliche sono in procinto di programmare nuove assunzioni nel corso di quest’anno.