Il potentino Rocco Mazzola a soli 20 anni fa la storia a Monza: vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe!

Ci sono giornate in cui lo sport smette di essere semplice competizione e si trasforma in una storia meravigliosa da raccontare.

Quella vissuta all’Autodromo Nazionale di Monza il 31 maggio 2026 è una di queste pagine, destinate a rimanere scolpite a lungo nel mito del Tempio della Velocità.

Al termine della leggendaria 3 Ore del GT World Challenge powered by AWS, in una griglia ad altissimo livello tecnico che ha visto sfidarsi colossi come Ferrari, Porsche, Aston Martin, BMW, Lamborghini e il ritorno in pista di Valentino Rossi, l’Audi R8 LMS GT3 guidata dal formidabile equipaggio della Silver Cup — composto da Rocco Mazzola, Sebastian Øgaard e Ariel Levi — ha compiuto un vero e proprio miracolo agonistico.

Partiti da una proibitiva ventinovesima posizione in griglia, i tre ragazzi hanno rimontato ben ventotto vetture, andando a prendersi una clamorosa e storica vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe, piegando la resistenza dei colossi della classe Pro.

Diventare la prima squadra della Silver Cup a vincere una gara della Endurance Cup non è solo un traguardo: è una linea d’argento che riscrive la storia del motorsport.

Un’impresa d’altri tempi, resa ancora più straordinaria dalla carta d’identità del pilota italiano: Rocco Mazzola, infatti, ha soltanto 20 anni.

In un’epoca in cui la retorica pubblica tende fin troppo spesso a dipingere le nuove generazioni come fragili, distratte o prive di spirito di sacrificio, la figura di Rocco si erge come una bellissima smentita vivente, un esempio di pulizia morale che fa sperare nel futuro dei nostri giovani.

Chi ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo sin dai suoi primi passi nel motorsport sa che il suo charme spontaneo va di pari passo con una maturità sorprendente, una profonda semplicità e una anacronistica umiltà.

Rocco è un ragazzo con i piedi ben piantati a terra, capace di affrontare un trionfo europeo con lo stesso sorriso timido e riconoscente di chi sa perfettamente quanti anni di duro lavoro, sacrifici, contrattempi e dedizione incessante si nascondano dietro questo risultato.

Al volante non mostra alcuna spocchia da divo, ma solo la serietà e la determinazione feroce di chi lavora a testa bassa, inanellando una performance costruita sulla velocità, la costanza, l’esecuzione impeccabile e il lavoro di squadra in ogni singolo giro della gara.

D’altronde, che si trattasse di un talento precoce lo si era già capito tre anni fa, quando a soli 17 anni riuscì a conquistare il titolo di Campione Italiano GT Endurance, mettendo in mostra una lucidità da veterano che oggi ha lasciato a bocca aperta l’Europa intera.

Questa stoffa da fuoriclasse affonda le sue radici in un DNA nobile, legato a triplo filo con la storia dello sport italiano, la terra di Basilicata e Via Mazzini a Potenza, dove la sua famiglia è cresciuta.

Rocco è infatti figlio e nipote d’arte. Suo nonno era lo straordinario Rocco Mazzola, l’indimenticato campione nazionale di pugilato degli anni ’60 che ispirò il memorabile capolavoro cinematografico “Rocco e i suoi fratelli”.

Suo padre, Raffaele Mazzola, dopo essere cresciuto tra le corsie della “Basilicata Nuoto 2000”, ha coltivato un amore immenso per le corse, scegliendo poi con lungimiranza di passare il testimone della velocità al suo amato figliolo.

Proprio per questo, l’immagine più emozionante del weekend non è stata la bandiera a scacchi, ma l’abbraccio immediato, strettissimo e

bagnato di lacrime tra Rocco e papà Raffaele appena sceso dall’auto. In quel gesto spontaneo c’era tutto il cammino fatto insieme, la gratitudine di un figlio esemplare e la caparbietà tipica dei lucani che, con umiltà e orgoglio, sanno affermarsi nel mondo.

“Fare la storia è qualcosa di cui sogni. Vivere la storia è qualcosa di completamente diverso”, ha confidato il giovane campione, dedicando questo traguardo indelebile ai suoi compagni di squadra, ai meccanici, alla famiglia e a tutti coloro che hanno creduto in lui in ogni singolo passo.

Ma il capolavoro di Monza non è un punto di arrivo.

È, semmai, il trampolino di lancio verso un destino ancora più grande. Sapere di essere in cima alla scala e aver realizzato qualcosa che non era mai stato fatto prima accende ufficialmente il vero grande sogno di Rocco: trovare uno sponsor solido, un partner lungimirante che decida di credere in un talento così cristallino per permettergli di fare il salto di qualità definitivo.