Addio all’amato Don Antonio Meliante: sarà possibile rendere omaggio alla salma. Lutto cittadino a Pignola. Ecco quando e dove si terranno i funerali

L’Arcidiocesi di Potenza fa sapere ai fedeli che la salma di don Antonio Meliante arriverà a Pantano nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre, dove sarà possibile renderle omaggio nel Santuario ‘Maria Santissima degli Angeli’.

Domani mattina sarà traslata presso la casa dei genitori.

Le esequie saranno celebrate domani, domenica 7 dicembre, a Tito, nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova alle ore 15.

Nel mentre con ordinanza del Sindaco, il Comune di Pignola proclama il lutto cittadino per la sua triste perdita.

Don Antonio Meliante, sacerdote amato e stimato da tutti, ha servito con profonda dedizione e autentica umanità la comunità di Pantano di Pignola e l’intero territorio comunale.

Il lutto cittadino è indetto per la giornata di sabato pomeriggio 6 dicembre 2025, in concomitanza con l’intero periodo di allestimento della camera ardente presso il Santuario Maria SS. degli Angeli, previsto presumibilmente a partire dalle ore 16 e fino a domani mattina presto, così come comunicato dall’arcidiocesi di Potenza.

In segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore, si invitano i cittadini, le associazioni, gli enti e gli esercizi commerciali a osservare un momento di raccoglimento, quale gesto di rispetto e vicinanza.

L’intera comunità di Pignola si stringe nel ricordo e nel saluto a don Antonio, sacerdote mite e discreto, esempio di fede autentica, servizio e attenzione costante verso gli altri.