Tito: annullata la cerimonia di Accensione dell’Albero più grande della Basilicata

Con il cuore colmo di profondo dolore e immensa tristezza, l’Associazione 𝗔𝗡𝗦𝗣𝗜 𝗖𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔’ 𝗧𝗜𝗧𝗢 annuncia l’𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 della 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 pubblica per l’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 di Natale più grande della Basilicata, 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟬𝟲 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 in Tito.

In una nota precisano:

“Questa decisione è stata presa in seguito alla 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗗𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝗲𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲, parroco della Parrocchie del Pantano di Pignola e di Arioso e già 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗔𝗡𝗦𝗣𝗜 𝗕𝗘𝗔𝗧𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢 𝗔𝗖𝗨𝗧𝗜𝗦 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼-𝗔𝗿𝗶𝗼𝘀𝗼.

Don Antonio non è stato solo un punto di riferimento religioso, ma una 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, lasciando un segno indelebile nei nostri percorsi di crescita.

Il legame affettivo che ci univa a lui è profondo e ci coinvolge emotivamente in un momento di necessario e rispettoso raccoglimento.

𝗟’𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗼, 𝗺𝗮 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗮, 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗗𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝗲𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲.

Ci uniamo con la preghiera al dolore dei familiari e delle sue comunità, onorando la memoria di Don Antonio, il cui spirito continuerà a illuminare i nostri cammini”.