Arcieri Lucani Potenza: per Anna e Valerio medaglia di bronzo e nuovo record personale! Bravissimi

La Garante per le Persone con Disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, esprime “il più vivo plauso agli atleti Anna Varriale e Valerio Camminiello degli Arcieri Lucani Potenza per gli eccellenti risultati ottenuti ai XXXIX Campionati Italiani Indoor Para-Archery 2026, svoltisi a Lamezia Terme“.

Per la Garante:

“La medaglia di bronzo conquistata da Anna Varriale è un risultato di grande valore sportivo e umano che testimonia come talento, determinazione e sacrificio possano portare a traguardi importanti a livello nazionale”.

Parole di apprezzamento anche per Valerio Camminiello, autore di una prestazione di altissimo livello:

“Il nuovo record personale di 436 punti è il segno di una crescita costante e di un lavoro serio e appassionato.

Risultati come questo dimostrano che lo sport paralimpico è fatto di eccellenze, non di limiti”.

Padula prosegue:

“Questi successi rendono orgogliosa l’intera Basilicata e confermano il valore dello sport come strumento di inclusione, autonomia e piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita sociale e agonistica.

Agli atleti, allo staff tecnico e alla società Arcieri Lucani Potenza va il mio ringraziamento per aver portato in alto il nome della nostra regione e per rappresentare un esempio concreto di resilienza, sportività e impegno”.