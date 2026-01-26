Potenza: marchi di qualità per questi eventi di respiro extraregionale. Volete scoprire quello a voi più vicino?

La Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps ha annunciato con un comunicato del Presidente nazionale Pasquale Ciurleo l’elenco degli enti che hanno ricevuto il marchio di qualità per l’organizzazione di eventi d’eccellenza, tradizioni popolari, cultura ed enogastronomia in Italia.

Sono 30 i marchi di qualità rilasciati dalla Rete Epli tra “Sagre d’Ecccellenza”, “Carnevali Autentici”, “Pietà, Culto e Tradizione Popolare”, “Palii, Rievocazioni e Cortei Storici”, di cui 4 per la Basilicata.

Ecco quanto fa sapere il Presidente regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps, Rocco Franciosa, il quale dichiara:

“Esprimiamo viva soddisfazione ed orgoglio per l’importante riconoscimento in ambito nazionale ottenuto da Pro Loco Melfi, Pro Loco Chiaromonte, Pro Loco Gorgoglione e Associazione Maria Santissima della Bruna di Matera che con i loro eventi si impegnano attivamente coinvolgendo centinaia di volontari per la valorizzazione e la custodia del patrimonio culturale immateriale attraverso manifestazioni di respiro extraregionale dai forti contenuti storici e culturali sul territorio lucano grazie al sostegno della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata e dei Comuni”.

Gli eventi lucani che riceveranno il prossimo 18 marzo 2026 (ore 10), a Roma, presso la Camera dei Deputati i marchi sono:

per la Sagra d’Eccellenza: La Sagra dell’Involtino promossa dalla Pro Loco Gorgoglione (Mt) presieduta da Lauria Giacomo e il Festival delle Tradizioni e della Musica Popolare organizzato dalla Pro Loco Le Torri Chiaromonte (Pz) guidata dal Presidente Francesco Scalera.

Alla Pro Loco Federico II Melfi (Pz) presieduta da Marco Aurelio Bonacaro sarà consegnato per la Pentecoste di Melfi il marchio “Palii, Rievocazioni e Cortei Storici” e Ad Horem all’Associazione Maria Santissima della Bruna di Matera guidata da Bruno Caiella;

per la Festa della Bruna sarà consegnato il marchio di qualitá: “Pietá, Culto e Tradizione Popolare”.

Il Presidente regionale Rocco Franciosa ha dichiarato:

“Rivolgiamo come Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps i nostri complimenti ai Presidenti ed ai volontari per il loro prezioso e fattivo contributo a portare avanti significative manifestazioni storiche, ringraziandoli per il quotidiano impegno nella promozione territoriale e dei beni immateriali delle comunitá lucane e nella salvaguardia dell’ereditá culturale per lo sviluppo turistico della nostra meravigliosa Basilicata”.