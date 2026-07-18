Potenza: un uomo si lancia in mezzo alla strada e minaccia automobilisti e passanti! Ecco cosa è successo

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in via della Chimica, a Potenza.

Un uomo di nazionalità straniera, già conosciuto da alcuni residenti della zona, ha creato scompiglio lanciandosi più volte in mezzo alla strada e minacciando automobilisti e passanti con alcuni oggetti.

L’uomo, in evidente stato confusionale e con alcuni sassi in mano, ha danneggiato diverse auto parcheggiate tra due centri commerciali, rompendo lunotti posteriori e ammaccando le carrozzerie.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato gli accertamenti.