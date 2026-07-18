Tiera di Potenza, demolizione del viadotto: ecco le ultime notizie

In vista della demolizione del viadotto situato al km 121+000 della ex SS 93 “Appulo-Lucana”, in località Tiera di Potenza, programmata nella mattina di Domenica 26 Luglio prossimo, il Prefetto Michele Campanaro ha convocato, presso la Sala Italia della Prefettura, Martedì 21 Luglio prossimo, alle ore 11:00, la riunione del Tavolo di coordinamento istituzionale per la messa a punto finale delle misure di sicurezza.
Alla riunione parteciperanno:
- l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Potenza, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari della Rete Ferroviaria Italiana e tutti gli Enti coinvolti nell’intervento da realizzarsi.