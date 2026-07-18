Bella si rifà il look con nuova pavimentazione di pregio e un complessivo restyling. Ecco quando l’inaugurazione

Domenica 19 Luglio il Comune di Bella taglierà ufficialmente il nastro del suo borgo antico completamente riqualificato.

Un intervento strategico dall’alto valore storico e culturale, realizzato grazie a un finanziamento complessivo di 550 mila euro a valere sui fondi POR FESR Basilicata 2014/2020 e POC Basilicata 2014/2020, nell’ambito dell’ITI Aree Interne (Asse 5 – Azione 6C.6.8.3).

I lavori hanno ridisegnato il cuore pulsante del paese, restituendo alla comunità un’area urbana moderna, sicura e accogliente, caratterizzata da una nuova pavimentazione di pregio e un complessivo restyling del decoro urbano.

Un’opera che mira non solo a migliorare la qualità della vita dei residenti, ma anche a rilanciare l’attrattività turistica e commerciale dell’intero territorio bellese.

Queste le parole del Sindaco Leonardo Sabato:

«Domenica sarà un momento importante per la nostra comunità.

Consegniamo ai cittadini un’opera attesa, che trasforma i fondi pubblici in bellezza e servizi concreti.

Voglio ringraziare la cittadinanza e gli esercenti per la pazienza dimostrata durante i mesi di cantiere: siamo consapevoli dei disagi logistici che i lavori hanno comportato, anche se abbiamo fatto il massimo per ridurli, garantendo già da diversi mesi la fruibilità pedonale di gran parte della piazza».

Il primo cittadino lancia poi un forte appello al senso civico, tema centrale dell’assemblea pubblica tenutasi con la cittadinanza:

«La Pubblica Amministrazione ha fatto la sua parte intercettando i fondi e realizzando l’opera, ma da domenica la responsabilità del borgo passa a tutti noi.

Invito residenti e commercianti a essere i primi custodi di questo patrimonio.

Tolleranza zero per il parcheggio selvaggio, i mozziconi a terra, l’abbandono di deiezioni canine o l’incuria davanti alle attività commerciali.

La bellezza del nostro borgo durerà nel tempo solo se sapremo proteggerla insieme, come se fosse il salotto di casa nostra».

Questo il programma dell’inaugurazione:

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si terrà Domenica 19 Luglio a partire dalle 19.00, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali e regionali.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa e di ripartenza comunitaria.