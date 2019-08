Dopo il brutto incidente di ieri, poco fa un altro incidente ha interessato il km 4 della Melfi-Sata.

Per cause ancora da chiare, in prossimità del semaforo, pare siano due le auto che si sono scontrate.

Sul posto immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine e dai Sanitari del 118.

Raccomandiamo la massima attenzione sul tratto citato per via dei rallentamenti che si sono venuti a creare in entrambi i sensi di marcia.

Seguiranno aggiornamenti.