Avigliano: vinti 50000 Euro! Auguri al fortunato

Il 10eLotto premia la Basilicata.
Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 vincite per un totale di 55mila euro.
Sabato in Viale della Vittoria ad Avigliano, in provincia di Potenza, colpo da 50mila euro con un “9” Oro, mentre venerdì presso il punto vendita in Via Nitti a Tricarico, in provincia di Matera, vinti 5mila euro con un “8” Doppio Oro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro da inizio anno.
Auguri ai fortunati!