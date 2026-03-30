Potenza: questi uffici comunali trasferiti in centro storico. L’avviso

“Come Amministrazione comunale, nell’ottica di riportare gli uffici comunali in centro storico, abbiamo ritenuto di trasferire la sede di quelli del settore Cultura presso il teatro Stabile”.
Così l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico dà notizia dell’apertura del nuova sede della struttura amministrativa che si occupa della cultura per il Comune di Potenza.
Conclude l’assessore Falotico:
“Si offre così la possibilità al mondo associazionistico e a tutti i cittadini di avere un punto di riferimento nel cuore della città, oltre a quello già presente nel Palazzo della Cultura, per tutto quanto concerne le attività culturali”.
Gli orari di ricevimento vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, i contatti telefonici sono:
- responsabile Raffaela Saponara 0971415512;
- Maria Rosaria Gallo 0971415517;
- Anna Santangelo 0971415519;
- Carlo Santangelo 0971415082.