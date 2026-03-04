ULTIME NEWS

Basilicata, accoltella la moglie davanti alla scuola del figlio

4 Marzo 2026

Accoltella la moglie davanti alla scuola del figlio.

Il fatto, come fa sapere rainews, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Nova Siri.

Per cause ancora da chiarire, l’uomo si sarebbe scagliato a colpi di fendente contro la donna, che si è ferita alle mani cercando di proteggersi dai colpi inferti.

Lei è stato portata in ospedale a Policoro.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga.

A rintracciarlo e fermarlo i Carabinieri della compagnia di Policoro.

A quanto reso noto, ora l’uomo si troverebbe in carcere.