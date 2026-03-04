Basilicata, accoltella la moglie davanti alla scuola del figlio

Accoltella la moglie davanti alla scuola del figlio.
Il fatto, come fa sapere rainews, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Nova Siri.
Per cause ancora da chiarire, l’uomo si sarebbe scagliato a colpi di fendente contro la donna, che si è ferita alle mani cercando di proteggersi dai colpi inferti.
Lei è stato portata in ospedale a Policoro.
Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga.
A rintracciarlo e fermarlo i Carabinieri della compagnia di Policoro.
A quanto reso noto, ora l’uomo si troverebbe in carcere.